Этот салон эротического релакса мне более всего по душе. Здесь реально можно хорошо расслабиться за приелемые деньги. Все делают очень старательно, чувственно, аккуратно и не спеша... Впечатления незабываемые.
ОТЗЫВ ГОСТЯ
Понравилось всё - приятная атмосфера, дружелюбный администратор, милая и приятная девушка, с которой провёл время! Вернусь ещё, к посещению рекомендую.
ОТЗЫВ ГОСТЯ
Лучший салон релакса в городе!Мне понравилось все.Лучший персонал,красивые девочки.Лично мне было легко добраться,салон находится не на окраине города.Всем советую!
ОТЗЫВ ГОСТЯ
Первый раз был в этом салоне , крутое место. Красивые девушки. Да и сам салон внутри красивый . Время провёл отлично , обязательно вернусь сюда ещё раз . Рекомендую!
ОТЗЫВ ГОСТЯ
Был в этом салоне на днях, что хочу сказать шикарно провел время с красивыми девушками ! Как же они двигаются вы бы видели ! Обязательно буду посещать данное заведение ! Рекомендую мужики.