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РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО

САЛОН ЭРОТИЧЕСКОГО МАССАЖА

Казань, Чернышевского, 27

+7 966 250-66-99
18+
ДЕВУШКИ
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ПОЛНАЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
ЭРОТИЧЕСКОГО
Салон
18+
РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
ДЕВУШКИ
Казань, Чернышевского, 27
ПРОГРАММЫ
+7 843 227 06 57
КОНТАКТЫ
1
наши девушки
БАР И КУХНЯ
ОТКРОВЕННЫЙ КОНТЕНТ
ОТКРОВЕННЫЙ КОНТЕНТ

АНОНСЫ

ГОРЯЧИЙ КОНТЕНТ
без цензуры
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Наши мастерицы ждут тебя...
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Пятый час в подарок
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При продлении 5-ый час массажа в подарок
*подробности у администратора салона
Дневной релакс%
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с 10:00 до 17:00 — Алкогольный сет и 20% скидка на 1-ый час массажа
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девушки

ПРОГРАММЫ

Топ 3 программы
КАМАСУТРА
60 минут - 11 000 ₽
КАЛИГУЛА
90 минут - 16 000 ₽
ВЕТКА САКУРЫ
60 минут - 6 000 ₽
камасутра
калигула
ветка
НЕЖНАЯ КИСКА
60 минут - 7 000 ₽
НИРВАНА
60 минут - 22 000 ₽
LET'S GO!
LET'S GO!
90 минут - 20 000 ₽
АНГЕЛ И ДЕМОН
калигула
Я.Карты
Я.Карты

бар

Кухня

telegram
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КАЗАНЬ, ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 27
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+7 966 250-66-99
+7 966 250-66-99
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ПОЛУЧИ ПОДАРОК
15 дополнительных минут релакса
ПОЛУЧИ ПОДАРОК
15 дополнительных минут релакса
ДЕВУШКИ
ПРОГРАММЫ
КАРТА БАРА
КОНТАКТЫ
ДЕВУШКИ
ПРОГРАММЫ
КАРТА БАРА
КОНТАКТЫ
© 2023, РЕЛАКС-САЛОН АЛИСА, 18+
ДЕВУШКИ

ПРОГРАММЫ
КАРТА БАРА
КОНТАКТЫ
НЕЖНАЯ КИСКА
60 минут - 7 000 ₽
1 релаксация

Программа с прикосновением к зоне бикини
Релакс всего тела
Вишневое наслаждение
Доведение до релаксации телом
выбрать мастера
*после 20:00 стоимость программы — 9 000₽
НИРВАНА
60 минут - 22 000 ₽
2 релаксации

Два прекрасных мастера
Релакс всего тела
Нежные поцелуи по всему телу
По одной релаксации с каждым мастером
выбрать мастера
АНГЕЛ И ДЕМОН
90 минут - 20 000₽
Две прекрасных девушки — ангел и демон.
Бутылочка вина
Релакс всего тела
Массаж Лингама
По одной релаксации с каждым мастером
выбрать мастера
КАМАСУТРА
60 минут - 11 000 ₽
Множество эротических поцелуев
Свободный полет фантазии
выбрать мастера
КАЛИГУЛА
90 минут - 16 000 ₽
Мы намерено не раскрываем все секреты,
но обещаем тебе двойное удовольствие
выбрать мастера
ВЕТКА САКУРЫ
60 минут - 6 000 ₽
1 релаксация

Нежные поцелуи по телу
Легкие покусывания
Релакс всего тела
Вишневое наслаждение
Доведение до релакса телом
выбрать мастера
*после 20:00 стоимость программы — 9 000₽